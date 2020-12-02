Симферополь, , 09:56 — REGNUM Массовая вакцинация жителей от коронавируса вакциной «Спутник V» в Республике Крым начнётся не ранее января 2021 года. Об этом 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. В первую очередь, отметил Аксёнов, вакцинировать будут медицинских работников, педагогов, а также технических специалистов, которые работают с больными COVID-19 и имеют риск заражения.

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«Дальше уже будет массовая вакцинация — посмотрим, какой объем вакцины мы получим. Думаю, что все это будет в январе, не раньше, но подготовительную работу ведем сейчас», — отметил Аксёнов.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму Василий Климов сообщил, что подготовка к вакцинации от коронавируса в регионе началась — прорабатываются организационные вопросы: логистика и места проведения вакцинации.

С начала пандемии в Республике Крым выявили 15 819 носителей коронавируса. 11 907 человек выздоровели, скончались 299 человек.