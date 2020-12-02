Курильск, Сахалинская область, , 09:51 — REGNUM На Итурупе в селе Китовое построили первый арендный дом. Квартиры в нём на условиях аренды получили 17 семей — это работники здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы, муниципальные и государственные служащие. Уже через два года они смогут выкупить жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Квартиры сданы «под ключ». Для каждой семьи во дворе дома предусмотрено одно парковочное место. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в этом доме составляет шесть тыс. рублей, двухкомнатной — восемь, трёхкомнатной — десять тыс. рублей.

В следующем году рядом с этим домом на улице Пограничной в селе Китовое будут сданы ещё три арендных дома.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заменить льготную ипотеку на программу возведения доступного жилья.