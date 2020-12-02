Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями чуть снизилась, но эпидемический порог по-прежнему превышен. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 23 по 29 ноября, ОРВИ заболели 10 464 человека. Это на 1,17% меньше по сравнению с предыдущей неделей (с 16 по 22 ноября), но при этом недельный эпидемический порог превышен на 8,8%.

В управлении отмечают, что на 190,5% превышен эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше, что в Роспотребнадзоре связывают с «первичной регистрацией диагноза ОРВИ до 50% больных COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области предварительно выявлено 257 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии подтверждено 28 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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