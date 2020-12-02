Москва, , 09:50 — REGNUM Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом написал глава СП в Twitter.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, болезнь COVID-19 проходит «сносно», он самоизолировался и лечится.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин должен был участвовать в обсуждении федерального бюджета на 2021−2023 годы на заседании Совфеда.

Ранее COVID-19 уже переболели некоторые высокопоставленные чиновники — например, глава правительства РФ Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие.

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