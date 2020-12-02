Москва, , 09:49 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 77,2 млн. Об этом 2 декабря сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«В Российской Федерации проведено более 77,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 444 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 515 080 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 30 ноября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 76 755 901.