Иркутск, , 09:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 922 человека, причём 17 из них скончались за последние сутки. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 911 человек (+271 за последние сутки). Госпитализированы 3850 пациентов (-56 за последние сутки). Выздоровели 28 929 пациентов (+245 за сутки).

Также, по утверждению медиков, один пациент с коронавирусам скончался, но его смерть не было связана с COVID-19. Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне, 1 декабря, сообщалось о 14 жертвах коронавируса.

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