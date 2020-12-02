Грозный, , 09:45 — REGNUM Власти Чечни намерены устроить масштабные торжества по поводу Нового года и объявили тендер на их подготовку и организацию. В заявке, размещенной на сайте госзакупок, сказано, что в них должны принять участие не менее 500 человек, а стоимость мероприятия, которое пройдет в концертном зале и ресторане, должна составить 4,1 млн рублей.

«На концерт планируется отвести два часа, еще не менее получаса займет протокольная часть с участием Кадырова и министров чеченского правительства, вручение грамот и цветов», — пишет «Кавказский узел».

В заявке оговорено, что ведущими на празднике должны быть профессионалы в статусе не ниже заслуженного артиста Чечни, в совершенстве владеющие чеченским и русским языками.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что масштабных массовых мероприятий в текущем году по поводу празднования Нового года в регионе не предвидится из-за сложной ситуации с коронавирусом. Тем не менее он пообещал, что встреча Нового года пройдет, как всегда, весело.

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