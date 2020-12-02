Новосибирск, , 09:43 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 182 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 63 года, 66 лет, 68 лет и женщины в возрасте 66 лет и 74 года. Всего в регионе умерли 756 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 199 человек, на ИВЛ — 47 пациентов».

Всего в регионе выявлено 23 046 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1441 ребёнка, 18 753 пациента выздоровели.