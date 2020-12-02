Воронеж, , 09:42 — REGNUM Около десяти тысяч новых случаев злокачественных новообразований выявляется в Воронежской области ежегодно. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства региона, доложил 1 декабря губернатору главврач Воронежского онкодиспансера Иван Мошуров.

В настоящее время, сообщил Мошуров, на учете в онкологическом диспансере состоит более 72 тыс. человек.

До конца 2020 года в Воронеже заработает обновленная поликлиника Воронежского областного клинического онкологического диспансера (ВОКОД) — она разместилась в отреставрированном здании объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов» (Дом Вигеля). Решение о реконструкции пустующего с 1988 года Дома Вигеля с дальнейшим размещением в нем онкополиклиники было в связи с ростом общей онкозаболеваемости в регионе. Прежнее здание поликлиники ВОКОД могло принимать не более 380 человек в день, обновленное учреждение смогут посещать 700 человек ежедневно.