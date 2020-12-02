Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Более 130 детей, рожденных в Санкт-Петербурге суррогатными матерями для жителей КНР и задержавшихся в РФ из-за пандемии, уже переданы своим биологическим родителям в Китай. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Напомним, из-за пандемии дети, рожденные суррогатными матерями для родителей из КНР, до недавнего времени не могли улететь в Китай. Принятое в марте этого года постановление об ограничении въезда в РФ привело к тому, что младенцы, рожденные на территории России по договору о суррогатном материнстве для граждан иностранных государств, не могут соединиться со своими биологическими родителями.

Об этом стало известно Анне Митяниной, которая на протяжении нескольких месяцев занималась решением данного вопроса. По ее поручению органы опеки и попечительства, а также специалисты аппарата омбудсмена на протяжении всего этого времени проверяли условия проживания более 30 суррогатных младенцев, за которыми ухаживали няни по доверенности законных представителей. Кроме того, было оказано содействие в обеспечении десяти детей медицинским патронажем.

«В результате проверки по показаниям врачей они были госпитализированы в детскую больницу», — пояснила уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге.

С сентября 2020 года комитет по здравоохранению начал вести учет новорожденных суррогатными матерями.

«С сентября родителям передано 136 малышей, 14 из них находились в доме ребенка №3. Все они благополучно улетели на родину», — уточнила Митянина.

Также омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидается подписание доработанного проекта распоряжения правительства России, согласно которому для генетических родителей детей, рожденных суррогатными материями на территории РФ, будут сняты установленные ранее ограничения на въезд.

«На сегодняшний день под опекой агентств, оказывающих услуги по договору о суррогатном материнстве, которые взаимодействуют с уполномоченным по правам ребенка в Петербурге, а это самые крупные в городе фирмы, остается еще около 60 детей, из них 31 малыш в настоящее время находится в доме ребенка №3», — подытожила Анна Митянина.

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