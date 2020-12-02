Барнаул, , 09:39 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения.

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По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 23 по 29 ноября 2020 года в крае зарегистрировано 18,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на уровне прошлого года. В рамках прививочной кампании против гриппа за счет средств федерального бюджета привито 1 113 739 человек, что составят 48% населения края.

Всего в Алтайском крае планируется привить на средства федерального бюджета 1 407 830 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 16 по 22 ноября в Алтайском крае зарегистрировали уже 16,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели всего на один процент.

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