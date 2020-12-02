Саратов, , 09:50 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 2 декабря у 27 661 человека, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 249 жителей региона. Минувшим днем заболели 246 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 553 человека, за сутки — 289 пациентов. Всего скончались 244 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Все пациенты за последние 24 часа заразились контактным путем. Самое большое количество инфицированных в возрасте старше 60 лет — 96 человек, от 50 до 59 лет — 47 заболевших, 23 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 22 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 787,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмущен затянувшимися сроками установки и запуска компьютерных томографов в медицинских учреждениях. Ответственные за эти мероприятия лица понесут персональную ответственность.

Читайте также: В Саратовской области сорвали сроки запуска новых томографов