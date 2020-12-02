Симферополь, , 09:35 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки подтверждено 233 случая заражения корнавирусом, сутками ранее сообщалось о 214 случаях заражения. Статистику за сутки опубликовал в соцсетях 2 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»За 1 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

С начала пандемии в регионе выявили 15 819 носителей коронавируса. 11 907 человек выздоровели, скончались 299 человек.