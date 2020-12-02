Оренбург, , 09:35 — REGNUM В Оренбурге в период дистанционного обучения школьники нуждаются в компьютерах. Так, школам Промышленного района города необходимо 150 планшетов. Об этом сообщили директора образовательных учреждений на совещании с вице-спикером Заксобрания Александром Куниловским, информирует пресс-центр регионального парламента.

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Депутат отметил, что два округа, за которые он отвечает, уже получили десять планшетов. В течение декабря-января все школы Промышленного района получат необходимое количество планшетов. Учителя раздадут их ученикам по мере необходимости.

«Со следующего (2021) года в вопросах технического оснащения школ будет применяться комплексный подход. Выйду с инициативой к городским депутатам о приобретении в каждую школу областного центра гаджетов. Сейчас никто не может точно сказать, когда закончится пандемия, но то, что планшеты школам будут нужны и после, не сомневаюсь», — заявил Куниловский.

Напомним, в Оренбургской области после осенних каникул школьников, за исключением выпускников, отправили на дистанционное обучение. С 23 ноября за парты в школы вернулись ученики первых-четвертых классов, а с 30 ноября очно образование стали получать ученики более 500 малокомплектных школ. Вопрос по переходу на очное обучение школьников пятых-десятых классов в крупных городах решится 2−3 декабря.

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