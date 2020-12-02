Москва, , 09:30 — REGNUM За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 6575 человек. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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"Ещё 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.

Это на 350 человек больше, чем сутками ранее, когда выписали 6225 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице поправили своё здоровье после коронавирусной инфекции почти 465 тыс. человек.