Брянск, , 09:34 — REGNUM Единый телефонный номер — 122 — по всем вопросам, связанным с коронавирусом, заработал в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Кол-центр создан на базе городской поликлиники №1 в Бежицком районе Брянска.

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При звонке на горячую всероссийскую линию абонента соединят с региональным кол-центром. Здесь человеку предоставят необходимую информацию и консультацию, а если понадобится, то соединят с поликлиникой или другими медицинскими службами. Операторы кол-центра на базе Брянской городской поликлиники №1 уже получили более 500 звонков. Обращения пока принимают пять-семь волонтёров-медиков под руководством специалистов, со следующей недели на линии будут работать 15 операторов и дежурный врач.

Кол-центр работает круглосуточно.