Москва, , 10:06 — REGNUM Лизинговая компания «СТОУН — ХХI» понесла ущерб в размере 1 млн рублей из-за разбитой машины курьера Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. Об этом говорится в апелляционном определении на приговор актёру, сообщает 2 декабря ТАСС.

В апелляционной жалобе представитель компании «СТОУН-ХХI», которой принадлежал автомобиль курьера, попросил отменить приговор и признать организацию потерпевшей по делу. В отношении Ефремова нужен новый обвинительный приговор. В результате неправомерных действий осужденного Ефремова ООО «СТОУН-ХХI» понесло имущественный ущерб в размере 1050 тыс. рублей, указано в обращении.

Судебная коллегия Мосгорсуда в своём решении объяснила, что права этой компании не были нарушени ни на стадии следствия, ни на стадии судебного разбирательства. Она не признана потерпевшей в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

В решении указано также, что представители компании вправе заявить о материальных претензиях к Ефремову в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее осуждённый за смертельное ДТП Ефремов написал письмо с просьбой о прощении супруге погибшего водителя.

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