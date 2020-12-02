Челябинск, , 09:25 — REGNUM В Челябинске местная жительница осуждена за истязание своих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор 30-летней даме вынес Металлургический районный суд. В ходе следствия выяснилось, что в марте 2019 года эта гражданка причинила своему сыну 2018 года рождения ушиб головного мозга. А затем, в августе 2019-го, избила его до разрыва почки.

Кроме того, оказалось, что эта женщина не осуществляла за ребёнком должного ухода, а также истязала и материла свою дочь 2016 года рождения. Суд назначил гражданке пять лет в колонии общего режима и обязал уплатить 15 тыс. рублей штрафа. А в пользу её детей по иску прокурора взыщут соответственно 500 тыс. и 100 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Возможно, его обжалуют.