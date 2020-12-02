Джакарта, , 09:25 — REGNUM В Индонезии извержение вулкана Семеру не нарушило работу аэропорта Баньюванги, расположенного на восточной окраине острова Ява, сообщает Detik.

Генеральный директор аэропорта Баньюванги Цин Асморо заявил, что извержение вулкана не сильно повлияло на деятельность аэропорта. Коммерческие рейсы проходят по северному маршруту, чтобы избежать воздействия извержения вулкана Семеру.

«Сегодняшние рейсы выполняются нормально», — заявил глава аэропорта Баньюванги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийские исследователи катастроф предупредили о возросшей активности вулкана Мерапи, которому присвоен третий уровень опасности.

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