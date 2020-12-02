Магас, , 09:22 — REGNUM В Ингушетии удалось освободить похищенного накануне, 1 декабря, мужчину. Он оказался жителем соседней республики. Возраст похищенного — 25 лет. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, устанавливаются личности похитителей и все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из обстоятельств происшествия стало известно, что оно произошло около 12:00 1 декабря на улице Муталиева в городе Назрани. Неизвестные, передвигавшиеся на автомобилях «Мерседес Бенц» и «Порш Кайен», с помощью огнестрельного оружия принудили молодого человека, находившегося за рулем автомобиля «Лады Приоры», сесть в их машину и увезли его в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

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