Москва, , 09:22 — REGNUM В начале 90-х годов Служба внешней разведки могла быть расформирована в связи с предложением ряда «горячих голов». Об этом в интервью в декабрьском номере журнала «Историк» заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Не секрет, что в начале 1990-х годов в России нашлись горячие головы, которые, неверно истолковав произошедшие геополитические перемены, убедили себя в том, что потребность во внешней разведке теперь отсутствует. Звучали даже предложения о расформировании нашей службы», — сказал Нарышкин.

По его словам, важную роль в сохранении существования Службы внешней разведки сыграл советский и российский дипломат и политик Евгений Примаков, которого назначили в 1991 году директором СВР и чей «авторитет и глубокое понимание стоящих перед разведкой задач воспрепятствовали такому ходу событий».