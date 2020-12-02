Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве с начала 2020 года по программе реновации из старого жилищного расселили 42 дома, сообщили в Стройкомплексе.

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Всего с начала реализации программы реновации в столице расселили 65 домов в десяти административных округах. Введено эксплуатацию 78 новых жилых домов, большая часть уже передана под заселение.

В настоящее время в Москве с строится и проектируется еще 266 домов по реновации. В 2021 году планируется переселить около 29 тыс. участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выделено 10 новых стартовых площадок по программе реновации.

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