Ташкент, , 09:16 — REGNUM По состоянию на 1 ноября число ВИЧ-инфицированных граждан Узбекистана составило 43 581. Об этом сообщил директор республиканского центра по борьбе со СПИДом Кахрамон Юлдашев в своем телеграм-канале.

По его словам, в Узбекистане наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ. Юлдашев отметил, что в республике работает 78 лабораторий диагностики этого заболевания.

Власти Узбекистана ежегодно выделяют 8 млрд сумов ($769 тыс.) на обеспечение лабораторий реагентами и тестами. Директор центра добавила, что антиретровирусной терапией охвачено более 70% пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года число ВИЧ-инфицированных граждан Узбекистана составляло 41 тыс. Таким образом, прирост за год составил около 6%.

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