Махачкала, , 09:06 — REGNUM Контроль за соблюдением пожилыми людьми режима самоизоляции намерены усилить в Дагестане. К этой работе планируется привлечь сотрудников полиции и волонтеров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося накануне, 1 декабря, онлайн-заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время в Дагестане действует режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями — в последний раз он был продлен до 3 декабря. В ходе заседания руководитель управления Роспотребнадзора по региону Николай Павлов предложил продлить действие режима до 17 декабря.

«Главный санитарный врач республики также предложил <…> усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше силами муниципалитетов и участковых полиции с привлечением волонтеров», — сказано в сообщении.

Павлов также указал на необходимость усилить контроль за соблюдением масочного режима, проведением дезинфекционных мероприятий на всех объектах и в общественном транспорте. Отмечается, что врио главы Дагестана Сергей Меликов поддержал предложения руководителя регионального Роспотребнадзора.

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