Пермь, , 09:05 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Пермском крае выходит на плато. Ежедневно в регионе выявляют в среднем по 300 случаев заражения. По словам главного внештатного эпидемиолога минздрава Вадислава Семерикова, общая заболеваемость ОРЗ, к которым относится и коронавирус, стабилизировалась. Сейчас регион приближается к пороговому значению, сообщает портал 59.ru.

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Семериков отметил спад заболеваемости ОРВИ и пневмонией, уменьшение в два раза количества вызовов скорой помощи: с 200 до 100.

«Уменьшение выездов неотложной и скорой помощи позволяет нам прогнозировать, что мы выходим на плато. Сегодня трудно прогнозировать эту ситуацию, но мы можем сказать, что достигнем плато в первой декаде декабря. Заболеваемость будет стабилизироваться — как по коронавирусу, так и по другим ОРЗ», — сказал он.

Согласно прогнозу, в конце января 2021 года ожидается новый всплеск заболеваемости, однако он не будет резким.

Напомним, в Прикамье с конца марта зафиксировано 20 980 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 14 638 пациентов. Жертвами коронавирусной инфекции стали 644 пациента.

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