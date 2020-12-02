Барнаул, , 09:02 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Как сообщает сегодня, 2 декабря, «Алтайская правда» со ссылкой на данные регионального министерства науки, в настоящее время на карантин по ОРВИ закрыли две школы и 11 групп детсадов.

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На дистанционное обучение перешли 32 класса 13 образовательных организаций, на больничном находились 2,1% педагогов школ, 0,8% сотрудников дошкольных образовательных организаций и 3,1% педагогических работников средних профессиональных учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 847 (+16 за последние сутки).

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