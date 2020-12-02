Найроби, , 09:04 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта поручил министерству здравоохранения страны закупить вакцины от коронавируса в Китае. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

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»COVID-19, похоже, возвращается с удвоенной силой, а в Кении очевидно растёт заболеваемость в округах», — заявил Кагве.

Решение лидера страны о закупке вакцин в Китае было принято вслед за странами Запада, отмечают репортёры. Согласно исследованию компании Duke Global, в настоящее время в Китае разрабатывается почти 3,8 миллиарда доз вакцин.

Логистика является одной из основных проблем при рассмотрении вопроса о доступе к вакцинам.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин в мае пообещал, что после успешного испытания вакцины будут предложены странам Африки по сниженной цене.

В настоящее время в Египте и Марокко тестируют одну из вакцин из Китая.

В Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что в стране насчитывается пять вакцин, вступивших в III фазу клинических испытаний.

В настоящее время в Кении выявили более 80 000 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в стране умерли более 1400 человек.