Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве социальные работники за два месяца выполнили 14 тысяч заявок от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. Им доставлены продукты питания и товары первой необходимости, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего операторы горячей линии комплекса социального развития приняли более 92 тыс. заявок на 98 тыс. услуг. За два месяца москвичам доставлено 83 тонны.

Больше всего продуктов и товаров первой необходимости доставлено жителям Северного АО — 18,6 тонны, Восточного АО (11,4 тонны) и Южного АО (9,5 тонны). Сделать заказ можно ежедневно по телефону: +7 (495) 870-45-09 .

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве весной за два месяца самоизоляции социальными помощниками города выполнено 437 тысяч заявок от горожан.

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