Москва, , 08:58 — REGNUM Московский городской суд не выявил фактов оказания давления на ранее осужденного актёра Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение.

«Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников… о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими (ранее) его защиту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников, в том числе в части признания вины, на что осужденный отвечал утвердительно.

Ранее в апелляционной жалобе Ефремов заявил, что его позиция во время разбирательства в первой инстанции была связана с оказанием на него давления со стороны Пашаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2020 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Ефремов сел за руль своего автомобиля. На Садовом кольце в центре Москвы он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого скончался.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам в колонии общего режима, также он будет лишен водительских прав сроком на три года после освобождения. Для отбытия наказания актёр отправлен в колонию №4 в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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