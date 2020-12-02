Москва, , 08:58 — REGNUM Шесть причин, по которым кандидатов в водители не допустят к экзамену на права, МВД России перечислило в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

Так, до экзамена не допустят кандидата, не соответствующего требованиям, а также того, кто уже лишён прав. Отказ последует, если документы составлены неправильно или содержат недостоверные сведения, были похищены, а также если в них есть признаки подделки.

Не допустят к экзаменам и того, кто не оплатил государственную пошлину. Ещё одна причина — отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности у автошколы, где учился будущий водитель.

В проекте документа отмечено, что соответствующие основания отказа должны быть указаны в заявлении. Об отказе в допуске к экзамену заявителя уведомят в письменной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД предложили допускать к экзаменам на право управления транспортными средствами лиц, которым исполнилось 16 лет.

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