Ставрополь, , 08:55 — REGNUM Почти 28,2 тыс. носителей новой коронавирусной инфекции выявлено на Ставрополье, по данным на утро 2 декабря, сообщил у себя в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в крае зарегистрировали 229 случаев заражения — это второй по величине суточный прирост в регионе с начала пандемии.

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За минувшие сутки на Ставрополье в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 145 человек с COVID-19. Всего в крае болезнь победили более 24,8 тыс. заразившихся, или около 88,1% лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в регионе 564 пациента с коронавирусом, шестеро из них скончались вчера.

Накануне в минздраве Ставрополья сообщили, что в медицинских организациях края остаются незанятыми 20% инфекционных коек, развернутых для оказания помощи при коронавирусе и внебольничной пневмонии. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 22%.

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