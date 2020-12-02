Сеул, , 08:53 — REGNUM Компания PUBG Corp, занимающаяся разработкой многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds, официально объявила о своём слиянии со студией Krafton. Об этом 2 декабря сообщил портал Game Rant.

Отмечается, что в рамках этого слияния PUBG Corp сменит своё название на PUBG Studio. В пресс-релизе Krafton также сообщила об объединении студий PNIX Inc. (игры Archery King и Bowling King) и Delusion Studio Inc. (Castle Burn) в одну. Теперь объединённые команды будут работать под вывеской RisingWings.

Южнокорейская компания Krafton как и PUBG Corp занималась разработкой PlayerUnknown’s Battlegrounds. Геймеры прежде всего знают её по проекту массовой многопользовательской ролевой онлайн-игры Tera.

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