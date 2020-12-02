Москва, , 08:41 — REGNUM После возвращения домой нужно обязательно обработать ручку входной двери, выключатель в прихожей и руки антисептиком. Такие рекомендации по профилактике коронавируса 2 декабря дал Роспотребнадзор.

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Использованные маску и перчатки необходимо выбросить. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. Находясь в квартире, рекомендуется проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и как можно чаще проветривать помещения.

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Если в квартире были гости, после их ухода надо обработать спиртсодержащими антисептиками выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и другие предметы, которых они касались.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор продлил действие мер по борьбе с коронавирусной инфекцией до 1 января 2022 года.

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