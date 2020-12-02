Вашингтон, 2 декабря 2020, 08:38 — REGNUM Том Холланд выступит в качестве одного из ведущих предстоящей церемонии вручения наград The Game Awards 2020. Об этом 2 декабря сообщил организатор конкурса Джефф Кейли на своей странице в Twitter.
Журналист сопроводил публикацию изображением, на котором Холланд показан в образе молодого Нейтана Дрейка из будущего фильма по видеоигре Uncharted. Многие пользователи предположили, что, возможно, в рамках трансляции The Game Awards 2020 будут показаны первые кадры этой картины.
https://twitter.com/geoffkeighley/status/1333902385232560128
Напомним, проведение церемонии вручения премии The Game Awards 2020 запланировано на 11 декабря 2020 года. Ожидается, что Uncharted выйдет на большие экраны 16 июля 2021-го.
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