Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Том Холланд выступит в качестве одного из ведущих предстоящей церемонии вручения наград The Game Awards 2020. Об этом 2 декабря сообщил организатор конкурса Джефф Кейли на своей странице в Twitter.

Журналист сопроводил публикацию изображением, на котором Холланд показан в образе молодого Нейтана Дрейка из будущего фильма по видеоигре Uncharted. Многие пользователи предположили, что, возможно, в рамках трансляции The Game Awards 2020 будут показаны первые кадры этой картины.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1333902385232560128

Напомним, проведение церемонии вручения премии The Game Awards 2020 запланировано на 11 декабря 2020 года. Ожидается, что Uncharted выйдет на большие экраны 16 июля 2021-го.

