Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM В Нур-Султане спасатели потушили пожар на территории столовой, вызванный взрывом газового баллона, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям столицы Казахстана.

Спасатели выехали к месту происшествия 1 декабря в 22:14 (19:14 мск). На территории новостройки открытым пламенем горел отдельно стоящий контейнер, переоборудованный под столовую. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

Загорелись также деревянные поддоны, которые стояли рядом со столовой. Пожарные извлекли из строения четыре газовых баллона. Возгорание было ликвидировано в 22:50 (19:50 мск). В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в одном из кафе Нур-Султана взорвался газовый баллон. В результате взрыва погибла работница кафе, пострадали 35 человек.

Читайте также: В больнице остаются 23 человека, пострадавшие от взрыва в Нур-Султане