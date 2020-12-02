Санджу, , 08:32 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, коронавирус был выявлен у семи представителей сухопутных войск.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 382. Из числа инфицированных 204 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 511 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 35 163.

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