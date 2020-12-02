Чита, , 08:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 032 человека, причём 265 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 331 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 101 (— 14 за сутки) находится в тяжелом состоянии, 52 (— 6 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 18 112 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+384 пациента за сутки).