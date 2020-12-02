Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области не снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных регионального оперативного штаба и управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, за последние сутки в регионе предварительно выявлено 257 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 28 112 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, под наблюдением в регионе находятся 14 737 человек. Всего в области проведено почти 454 тыс. тестов на коронавирус, обследованы около 428 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Ульяновской области в рамках акции «Караван добра в помощь врачам» состоялась благотворительная акция. Больницам переданы средства индивидуальной защиты, пульсоксиметры и термометры, а также 55 тыс. упаковок препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

Подробнее: Ульяновским больницам в рамках благотворительной акции передали лекарства