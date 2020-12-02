Москва, , 08:21 — REGNUM Коронавирусная инфекция провоцирует преждевременное старение организма. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила 2 декабря, ссылаясь на результаты медицинского исследования.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Она пояснила, что врачи обследовали людей, которые переболели COVID-19 в умеренной и мягкой форме. Итоги работы они обнародовали в ноябре. Все пациенты лечились амбулаторно, некоторых положили в больницу, но только потому, что «в тот момент всех клали».

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов», — приводит слова Барановой РИА Новости.

Основной патологией была не сердечная, это был жировой гепатоз, при котором страдает печень, а также жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Подобные диагнозы ставят 60-летним пациентам, но в случае с COVID-19 это были люди 40 лет. Коронавирус, таким образом, фактически приближает старость.

«Забирает ресурсы и приближает старость», — добавила биолог.

Баранова отметила, что последствия перенесённой болезни ещё предстоит изучить. Нужны подробные исследования, подобную работу специалисты уже ведут.