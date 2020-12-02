Избербаш, Дагестан, , 08:18 — REGNUM Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации дагестанского города Избербаша предстанет перед судом за незаконную выдачу разрешения на строительство многоэтажного дома. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, в декабре 2019 года главный архитектор Избербаша незаконно выдал местному жителю разрешение на строительство восьмиэтажного многоквартирного дома со встроенными торговыми помещениями. Между тем у застройщика не было проектно-сметной документации и других необходимых документов. Кроме того, данная территория, согласно генплану города, относится к зоне индивидуальной жилой застройки.

В результате застройщик успел возвести четыре этажа железобетонного каркаса дома. Этим он, как отмечается, нарушил права жителей соседних частных домов и создал угрозу их безопасности. Позже суд признал объект самовольной постройкой и обязал снести его.

Уголовное дело рассмотрит Избербашский городской суд. В настоящее время обвиняемый временно отстранен от занимаемой должности.