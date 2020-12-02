Барнаул, , 08:17 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 2 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1138 человек (вновь +12 за сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7644 человека, +64 за последние сутки) и ОРВИ (12 452 человека, +143 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 26 577 человек (+266 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 577 (-52 пациента за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 149 пациентов (минус 2 за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 847 (+16 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 22 940 человек (+228 за последние сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 12 пациентов