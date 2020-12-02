Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 501. За минувшие сутки зарегистрировано 107 новых носителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителей Шебалинского, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Коксинского и других районов, а также Горно-Алтайска. В числе заразившихся 17 детей.

«В 85 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у 16 человек — симптомы пневмонии», — добавили в штабе.

Тем временем выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 334 пациента, а с начала пандемии от COVID-19 излечились 10 209 человек. Всего на коронавирус обследовано более 144 тыс. жителей республики.

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