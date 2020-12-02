Кишинёв, , 08:12 — REGNUM За последние сутки в Молдавии было выявлено почти 1,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 1499 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло до 108 863.

Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 2323.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 95 918 пациентов вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки было выявлено 347 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.