Дальнегорск, Приморский край, , 08:32 — REGNUM В Дальнегорске Приморья готовят к открытию ковидный госпиталь. Он начнёт принимать пациентов на базе городской больницы уже в ближайшие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По разрешению Роспотребнадзора, в больнице переоборудованы психиатрическое и терапевтическое отделения. Пока пациенты с коронавирусом проходят лечение в инфекционном отделении, однако этих площадей недостаточно для Дальнегорского городского округа, сказали в минздраве.

«Мы постараемся передать наш опыт местным врачам и помочь им», — отметил врач-пульмонолог, доцент Читинской ГМА Сергей Лукьянов, который вместе с забайкальскими коллегами налаживает работу госпиталя.

Как пояснил врач анестезиолог-реаниматолог Руслан Емельянов, на сегодняшний день уже выработался определенный механизм работы с ковидными пациентами и особых сложностей анестезиологическая служба не испытывает.

«Мы всё более активно применяем методы неинвазивной искусственной вентиляции лёгких в так называемой прон-позиции, когда пациенты в реанимации находятся практически на животе в промежутках до 16 часов в сутки. Это постоянная активная работа персонала. Но мы справляемся», — сказал врач.

По словам главврача Дальнегорской ЦГБ Романа Полякова, в больнице идёт монтаж разводки кислорода в здании терапевтического отделения, которую выполняет московская бригада специалистов.

«В больнице будет выведено 80 точек раздачи кислорода, которые позволят нам «закрыть» весь север Приморья. Будет введена другая система работы с использованием большего количества среднего медперсонала, что позволит оперативно оказывать помощь пациентам», — добавил Поляков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на 61-м году жизни скоропостижно скончалась главный врач городской поликлиники №11 Вера Пак. В больнице был развёрнут ковидный госпиталь.