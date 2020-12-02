Пермь, , 08:07 — REGNUM Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) отменил государственные экзамены. Как сообщает пресс-служба вуза, причиной такого решения стала неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, информирует Ura.ru.

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Как следует из приказа ректора вуза, госэкзамены исключены из состава итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и специалитета на 2020/21 учебный год в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года.

Напомним, что крупные вузы края перешли на смешанный формат обучения студентов. Для теоретических занятий применяют дистанционный вариант, для практических — очный.

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