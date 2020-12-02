Санкт-Петербург, , 08:04 — REGNUM В Петербургском регионе в среду, 2 декабря, ожидается сухая погода с температурой выше климатической нормы. «Сегодня на погоду окажет влияние гребень далекого сибирского антициклона», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воробей Дарья Драй © ИА REGNUM

В силу этого влияния в Северной столице даже будет выглядывать солнце, а вероятность осадков невелика. Зато температура воздуха останется на 3−4 градуса выше климатической нормы для этого времени года.

В то же время, по данным «Северо-Западного УГМС», в Петербурге 2 декабря утром возможен небольшой мокрый снег с дождем. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура воздуха днем 0… +2 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Ленинградской области облачная с прояснениями погода. Ветер южный, юго-западный, слабый. Температура воздуха днем +3… — 2 градуса. На дорогах местами гололедица.

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