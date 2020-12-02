Самара, , 08:02 — REGNUM Начать строительство двух корпусов инфекционных госпиталей планируют в текущем году в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областной рабочей группы по здравоохранению.

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По его словам, согласно плану, новые корпуса будут возведены при работающих инфекционных госпиталях: в городской больнице №5 в Тольятти и в Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Он также отметил, что их строительство стало возможно благодаря решению президента РФ Владимира Путина о поддержке области. В результате регион получил дополнительные средства, часть из которых в текущем году будет направлена на возведение двух корпусов ковид-госпиталей.

Отмечается, что будут построены приемно-диагностические отделения на 70 провизорных коек.

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