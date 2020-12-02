Барнаул, , 07:54 — REGNUM Депутатам Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) на ближайшей сессии предстоит рассмотреть законопроект «О статусе педагогического работника в Алтайском крае». Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов, документ в парламент внёс губернатор региона Виктор Томенко.

В нём среди прочего предусмотрено принесение клятвы педагогами, впервые поступившими на работу. Также обозначена возможность закрепления за молодым специалистом педагога, осуществляющего наставничество, и установлен ведомственный знак отличия «Почетный учитель Алтайского края».

По словам Александра Молотова, учреждение «Дня народного Просветителя в Алтайском крае» и другие знаки внимания педагогам — это, возможно, хорошо и правильно, но лучше бы зарплату повысили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года более 50 педагогов из Алейска (Алтайский край) подписались под коллективным обращением, в котором говорится о существенном снижении заработной платы.

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