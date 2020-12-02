Владивосток, , 07:59 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выдано лабораториями 229 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 157 человек. За два дня скончались восемь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 2 декабря в крае с начала пандемии выявлено 22 377 заболевших COVID-19, выздоровели 15 813 человек (+157 за сутки). Не справились с болезнью и умерли от осложнений 242 пациента.

Режим повышенной готовности губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее продлил до середины января.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошёл в топ-5 регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19 — занял четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Это связано с изменившейся методикой выписки пациентов и улучшением показателей диагностики.