Пермь, , 07:45 — REGNUM Пермский край получит заключил 7 тыс. упаковок арепливира для бесплатного лечения пациентов с COVID-19. Договор о поставке с фармкомпанией уже заключен, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Лекарство будут бесплатно выдавать пациентам, как в стационарах, так и тем, кто находится на амбулаторном лечении. На приобретение партии арепливира направлено почти 33 млн рублей.

Для лечения медиков, которые работают в «красной зоне» регион уже получил 1 тыс. упаковок препарата. «Это большая помощь для наших медицинских работников. Врачам нужна поддержка — они находятся на передовой борьбы с коронавирусом, совершают подвиг, ежедневно спасая сотни людей. Очень надеюсь, что это современное лекарственное средство ускорит выздоровление медиков и поможет им скорее вернуться к работе», — сказал заместитель председателя правительства Прикамья Сергей Никифоров.

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